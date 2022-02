Incidente a Licata, scooter contro palo della luce: morto 15enne

Sicilia, un ragazzino si schianta in scooter contro un palo della luce: l'incidente di Licata è fatale al 15enne Enrico Bonello

Un ragazzino si schianta in scooter contro un palo della luce: l’incidente è avvenuto a Licata, in Sicilia, ed è risultato fatale al 15enne Enrico Bonello.

Incidente a Licata, scooter contro palo della luce

L’incidente è avvenuto a Licata, in via Fiume Vecchio, in prossimità della zona residenziale di contrada Piano Cannelle.

Un ragazzino di soli 15 anni, Enrico Bonello, era alla guida del suo scooter quando si è scontrato contro un palo della luce.

Il trasferimento in ospedale e il decesso

Le condizioni del ragazzo sono sembrate da subito gravi, tanto che Enrico è stato trasportato d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale di Licata. Dopodichè è stato trasportato in elisoccorso al trauma center dell’Ospedale Villa Sofia di Palermo. Lì Enrico è morto in queste ore, troppo gravi le ferite riportate all’addome e alla testa.

Il saluto dei compagni di classe

I compagni di classe di Enrico, gli studenti della 1A Alberghiero di Licata, hanno manifestato il loro dolore: “Era un ragazzo buono e disponibile con tutti, apprendere questa notizia ci ha distrutti. Non riusciamo a capacitarci di quanto successo e vogliamo esprimere la nostra massima vicinanza alla famiglia del nostro caro Enrico.”