Un tragico incidente si è verificato a Milano, dove un 24enne è morto investito da un’auto, dopo essere rimasto ferito durante uno scontro con un furgone.

Un drammatico incidente stradale si è consumato a Milano e ha portato alla prematura scomparsa di un ragazzo di soli 24 anni.

Incidente a Milano, 24enne morto investito da un’auto dopo uno scontro con un furgone

Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 ottobre, poco prima dell’alba, è stato segnalato un incidente stradale a Milano.

Secondo quanto riferito al personale del 118, un giovane di 24 anni è rimasto gravemente ferito durante un incidente stradale. Successivamente, dopo essere rimasto adagiato sul manto stradale, il ragazzo è stato travolto da un mezzo in transito ed è tragicamente deceduto.

La sfortunata e sconvolgente vicenda si è verificata in prossimità dell’allacciamento tra la Tangenziale Ovest e l’autostrada A7, in direzione Corsico, a Milano.

Incidente a Milano, 24enne morto investito da un’auto dopo uno scontro con un furgone: testimonianze

Sulla base delle informazioni diramate, erano da poco trascorse le 05:00 del mattino di domenica 24 ottobre quando l’auto a bordo della quale viaggiava il 24enne, in compagnia di altri due amici di 23 e 25 anni, si è improvvisamente schiantata contro un furgono guidato da un ragazzo di 23 anni.

In relazione alle testimonianze fornite dai due amici della vittima, il 24enne è rimasto ferito a causa dell’impatto ed è stato trascinato via dalla vettura dai due compagni di viaggio che lo hanno fatto distendere sulla carreggiata.

Dopo aver soccorso l’amico e averne adagiato il corpo sulla sede stradale, tuttavia, sul luogo del sinistro stradale è sopraggiunto un ulteriore veicolo condotto da un ragazzo di 26 anni che, non riuscendo a vedere il 24enne ferito sulla strada, lo ha brutalmente travolto decretandone la morte.

Incidente a Milano, 24enne morto investito da un’auto dopo uno scontro con un furgone: indagini

Sul posto, si sono recati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale di Milano.

I paramedici hanno verificato l’avvenuto decesso del 24enne e hanno trasferito in ospedale in condizioni non gravi i suoi due amici. Allo stesso modo, è stato portato in ospedale anche il conducente dell’auto che ha ucciso il ragazzo, rinvenuto in evidente stato di shock.

In merito alla vicenda, stanno indagando gli agenti della Polizia Stradale di Milano che, dopo aver effettuato i rilievi del caso, stanno lavorando alla ricostruzione della dinamica del fatale sinistro.