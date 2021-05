Leonardo Mancuso è morto a soli 17 anni in sella alla sua moto a causa di un incidente avvenuto a Milano Marittima.

Leonardo Mancuso aveva solo 17 anni quando è morto a causa di un violento schianto della sua moto con un Suv. Un incidente molto grave, avvenuto a Milano Marittima lo scorso sabato sera. Insieme a lui, sulla moto, era presente anche una ragazza, coetanea della vittima, che è stata trasportata all’ospedale di Ravenna in gravi condizioni.

Al momento la giovane si trova in ospedale in prognosi riservata. Su quello che è accaduto il pm di turno, Lucrezia Ciriello, ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio stradale.

Incidente Milano Marittima: la ricostruzione

Secondo quanto ricostruito fino ad ora dagli agenti del Nucleo Infortunistica della Polizia locale, l’incidente è avvenuto nella serata dello scorso sabato in Viale 2 Giugno a Milano Marittima. Poco dopo le 22 Leonardo Mancuso stava percorrendo la strada in moto, quando all’incrocio con via III Traversa Pineta è stato colpito da un Suv.

Con lui in moto era presente anche una ragazza. Lo schianto è stato molto violento e purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare. Quando sono arrivati i soccorritori del 118, con due ambulanze e due auto mediche, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo alla guida del mezzo. La ragazza che viaggiava con lui è stata portata all’ospedale Bufalini dove si trova ancora ricoverata in prognosi riservata.

Incidente Milano Marittima: aperto un fascicolo per omicidio stradale

Il conducente del Suv è stato anche lui soccorso e trasportato all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del Nucleo Infortunistica della Polizia locale di Cervia-Milano Marittima per i rilievi del caso. Secondo una prima ricostruzione lo scontro tra il Suv Hyundai Tucson e la moto di Leonardo Mancuso, Benelli 125, è avvenuto per una mancata precedenza. La pm di turno, Lucrezia Ciriello, ha aperto un fascicolo per l’ipotesi di omicidio stradale e disposto il sequestro dei mezzi. Nelle prossime ore arriveranno i risultati degli esami tossicologici.