Il 27enne si sarebbe schiantato in un incidente autonomo avvenuto a Milano: è ricoverato in ospedale

Il gavissimo incidente stradale è avvenuto alle prime luci dell’alba fra le vie di Milano, dove un ragazzo di 27 anni avrebbe perso il controllo della sua auto prima di schiantarsi. Sul posto sono giunti i medici del 118 che lo hanno trasferito in ospedale: il giovane non sarebbe in pericolo di vita.

Incidente a Milano, grave ragazzo di 27 anni: la dinamica

Erano circa le ore 5:30 della mattinata di oggi, giovedì 23 novembre, quando in via Carlo Bazzi a Milano si è verificato un pericoloso incidente autonomo. Al momento, non è ben nota la dinamica di quanto è successo, ma dalle prime informazioni che arrivano sembra che un ragazzo di 27 anni si sia schiantato da solo dopo aver perso il controllo del suo veicolo.

Incidente a Milano, grave ragazzo di 27 anni: i soccorsi

Pochi minuti dopo, sono arrivate sul posto un’automedica e un’ambulanza dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). I medici del 118 hanno stabilizzato il giovane sul luogo dell’inicidente per poi trasferirlo all’ospedale Niguarda in codice rosso. L’uomo ha riportato delle gravi ferite, soprattutto alle gambe, ma non sarebbe in pericolo di vita.