Terribile incidente a Pescara: il muro di contenimento laterale della galleria San Silvestro è crollato, invadendo la carreggiata stradale nella corsia in direzione di Francavilla al Mare. Nel momento in cui si è verificato il cedimento, un’auto stava transitando. La vettura si è schiantata contro il cemento: il conducente, fortunatamente, è rimasto ferito solo in modo lieve. La circolazione è stata interrotta per consentire la messa in sicurezza dell’area.