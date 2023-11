Uno sciopero nazionale di 24 ore, proclamato dai sindacati Usb, Orsa, Sgb, Cub, Adl e Cobas, è in programma per lunedì 27 novembre.

Mezzi pubblici a rischio stop alla ripresa della settimana lavorativa, con il ministero dei trasporti che preannuncia interventi per ridurre al massimo il disagio dei cittadini.

Leggi anche: Donna denuncia suo figlio dopo aver subito violenza e minaccia di morte: 15enne portato in comunità

Le fasce tutelate

Durante lo sciopero, il servizio sarà comunque garantito esclusivamente durante le fasce tutelate dalla legge: quindi dall’inizio del servizio diurno fino alle ore 8:29, e dalle ore 17:00 alle ore 19:59.

Non cambiano, rispetto ai precedenti blocchi, le ragioni dello sciopero: richiesta di aumenti salariali, miglioramento delle condizioni di lavoro, stop alle privatizzazioni.

Oltre a queste ragioni, i sindacati protestano anche contro l’abbassamento dei livelli di sicurezza del personale, l’aumento dei ritmi di lavoro e le deroghe alla contrattazione.

“Pronti ad intervenire”

Dal Ministero dei Trasporti fanno sapere che gli uffici sono impegnati “per ridurre al massimo i disagi dei cittadini in vista dello sciopero generale dei trasporti proclamato in tutta Italia per il prossimo lunedì, complicando la ripresa della settimana lavorativa“.

Leggi anche: Milano, tenta di violentare una 19enne: salva grazie al gesto antiviolenza