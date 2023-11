La ragazza è stata avvicinata la scorsa notte in Piazza della Scala, da un giovane senzatetto privo di documenti.

Tentato stupro a Milano: salva grazie al gesto antiviolenza

La notte tra martedì 21 e mercoledì 22 novembre, la 19enne è stata vittima di una tentata aggressione. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l’uomo, un ragazzo marocchino di 23 anni, abbia cercato di violentarla, poco dopo l’una, non distante da Piazza Duomo. Aveva iniziato a seguirla e, una volta raggiunta, ha cominciato a palparla e tentare di baciarla. La donna è riuscita a liberarsi dal suo aguzzino ed a scappare.

Decisivo il gesto antiviolenza

Dopo essere fuggita, la 19enne è entrata in un fast food in Via Torino, in cerca del bagno. Nel mentre è stata capace di chiedere aiuto ad una cameriera, mostrandole le quattro dita nel pugno. La dipendente ha riconosciuto il gesto ed ha immediatamente chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Il 23enne è stato individuato vicino alle Colonne di San Lorenzo e portato in Questura. Successivamente l’Autorità Giudiziaria ha disposto che fosse trasferito nel carcere di San Vittore, in attesa della convalida dell’arresto.

Come fare il signal for help

La ragazza si trovava nel capoluogo lombardo per assistere ad un evento e stava rientrando in hotel. Fortunatamente la sua prontezza e l’intervento della cameriera hanno sventato il peggio. Il cosiddetto gesto antiviolenza viene eseguito sollevando la mano con il pollice nel palmo, piegando le altre dita verso il basso e chiudendo il pollice tra di esse.