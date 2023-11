Sierra Leone-Egitto, tifosi scendono in campo: Salah vittima di un tentativo ...

La stella del Liverpool, il calciatore egiziano Mohamed Salah, ha subito un tentativo di aggressione durante la partita Sierra Leone-Egitto, disputata per le qualificazioni mondiali dell’area africana. Fortunatamente, l’attaccante non ha subito conseguenze grazie al pronto intervento dei suoi compagni di squadra e degli addetti alla sicurezza.

Sierra Leone-Egitto: tentativo di aggressione ai danni di Salah

Stando a quanto riferito da Sky Sport, alcuni tifosi della nazionale di casa si sono improvvisamente riversati in campo durante il match di qualificazione ai mondiali dell’area africana Sierra Leone-Egitto, disputato domenica 19 novembre.

L’intento dei supporter, che hanno invaso l’area di gioco con fare agguerrito e minaccioso, era quello di raggiungere Salah e scagliarsi contro di lui.

L’invasione dei tifosi

Uno dei tifosi, in particolare, aveva intenzione di calare i pantaloncini dell’attaccante del Liverpool, dopo aver fatto irruzione in campo. Fortunatamente, grazie all’immediato intervento degli altri calciatori della nazionale egiziana e degli uomini della sicurezza che si trovavano sul posto, Salah non ha subito alcuna conseguenza rispetto alla protesta dei supporter del Sierra Leone.

A seguito dell’accaduto, due aggressori sono stati fermati mentre altri quattro sono riusciti a fuggire. Il giocatore egiziano, invece, è stato scortato fuori dallo stadio.