Incidente a Milano, uomo di 54 anni in bici investito da un’auto: era appena uscito dal lavoro

Incidente a Milano, uomo di 54 anni in bici investito da un’auto: era appen...

Incidente a Milano, uomo di 54 anni in bici investito da un’auto: era appen...

Incidente a Milano, uomo di 54 anni in bici investito da un’auto: era appen...

Un uomo di 54 anni in bici è stato investito da un’auto di passaggio poco dopo aver lasciato il lavoro. È in condizioni gravissime.

Tragedia in provincia di Milano: un uomo di 54 anni è stato investito da un’auto mentre stava facendo ritorno a casa in bicicletta dopo il lavoro.

Scaraventato con violenza contro l’asfalto, la vittima si trova in ospedale e verte in gravi condizioni.

Incidente dal lavoro, uomo di 54 anni in bici investito da un’auto: era appena uscito dal lavoro

L’incidente si è consumato a Binasco, in provincia di Milano, nel pomeriggio di mercoledì 25 gennaio. Al momento, le forze dell’ordine stanno indagando al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Sulla base delle prime ricostruzioni effettuate, sembra che il 54enne stesse attraversando la strada in sella alla sua bici in prossimità della zona industriale di Binasco quando è stato travolto in pieno da un’auto di passaggio.

Il conducente della vettura ha dichiarato di non aver visto il lavoratore che, forze abbagliato da fari di altri veicoli in transito, avrebbe invaso nella corsia di marcia opposta.

I soccorsi e il ricovero in ospedale

Sul luogo del sinistro, oltre alle forze dell’ordine, si sono prontamente recati i sanitari, insieme ai volontari della Croce Bianca e a un elisoccorso. Le condizioni dell’uomo sono subito apparse estremamente gravi. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il 54enne è stato trasferito in codice rosso tramite elisoccorso al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano.

Al momento, la vittima è ricoverata in condizioni critiche e sta lottando tra la vita e la morte.