Incidente a Padova dove un bambino è stato investito mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme alla madre.

In provincia di Padova, un bambino è stato investito e ucciso mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonaliinsieme alla madre, all’interno del suo passeggino. Le forze dell’ordine stanno indagando su quanto accaduto.

Incidente a Padova, bambino investito e ucciso sulle strisce pedonali

Nel primo pomeriggio di lunedì 28 marzo, intorno alle ore 15:30, si è consumato un incidente mortale che ha coinvolto un’auto e una donna di origini marocchine che stava attraversando la strada con il suo bambino. Madre e figlio, infatti, sono stati investiti in via Plebiscito a Padova, a pochi metri dal supermercato Aldi.

Sulla base delle prime ricostruzioni effettuate, pare che la donna stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali in prossimità di una rotatoria.

Con sé, aveva un passeggino in cui si trovava il figlio di appena pochi mesi. In questo frangente, è sopraggiunta la vettura. A quanto si apprende, il conducente del mezzo ha riferito che, nel compiere la rotatoria, si è reso conto della presenza della donna e del passeggino quando ormai era troppo tardi per non colpirli.

Dinamiche dell’incidente e arrivo dei soccorsi

In seguito all’impatto, il bambino investito a Padova è stato sbalzato fuori dal passeggino ed è violentemente caduto sull’asfalto, perdendo i sensi.

La situazione è stata prontamente comunicata al 118 e alle forze dell’ordine che si sono recati sul luogo della tragedia. Nonostante i soccorsi forniti e il trasferimento d’urgenza in ospedale, il neonato è morto poco dopo essere stato ricoverato in pronto soccorso pediatrico in prognosi riservata.

La mamma del piccolo, invece, ha riportato alcune lesioni ed è straziata dal dolore per aver perso il figlio.

Il conducente dell’auto, invece, non ha riportato ferite ma si trova in profondo stato di choc.