Incidente a Palermo lungo la discesa di Valdesi: Nicolò Acquisto morto a 32 anni

Terribile incidente a Palermo, lungo la discesa di Valdesi. Nello scontro tra auto e scooter ha perso la vita Nicolò Acquisto, a soli 32 anni.

Nicolò Acquisto, di soli 32 anni, è morto in un terribile incidente avvenuto lungo la discesa di Valdesi, a Palermo. Uno scontro tra uno scooter, su cui viaggiava il ragazzo, e un’automobile. Si tratta della sesta vittima in soli 20 giorni.

Un dato molto allarmante per la città di Palermo.

Incidente a Palermo: morto Nicolò Acquisto

Aveva solo 32 anni Nicolò Acquisto, il giovane morto in un grave incidente mortale avvenuto a Mondello, in provincia di Palermo. La sua vita è stata spazzata via da uno scontro tra uno scooter e un’automobile. Il giovane era a bordo del suo scooter, quando si è scontrato in modo fatale con una macchina ferma al semaforo.

Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Si tratta dell’ennesimo incidente mortale in cui perde la vita un ragazzo giovane. Sembra che la scia di sangue sulle strade non si voglia fermare a Palermo. Nicolò è la sesta vittima in soli 20 giorni.

Incidente a Palermo: le prime ricostruzioni

Secondo le prime ricostruzioni, Nicolò Acquisto, di 32 anni, era in sella al suo scooter Piaggio Berverly quando, all’altezza dell’ultimo semaforo, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro una Seat Leon che era ferma in attesa che scattasse il verde.

L’incidente è avvenuto intorno all’una di notte, mentre percorreva viale Margherita di Savoia. Per il momento le cause dell’incidente sono ancora da accertare. Lo schianto è stato molto violento e Nicolò è stato sbalzato a distanza di alcuni metri. Il ragazzo è morto sul colpo. Sul luogo dell’incidente è arrivata anche la polizia e la squadra infortunistica della polizia municipale. L’arrivo dei soccorritori del 118 purtroppo è stato del tutto inutile.

Incidente a Palermo: sei morti in venti giorni

In soli 20 giorni ci sono stati 6 morti sulle strade di Palermo, la maggior parte dei quali molto giovani. Il 20 maggio, in via Duca della Verdura, è morta Gandolfa Ilarda, 44 anni, investita da un’automobile. Ad inizio maggio, in viale Regione Siciliana, sono morte Alessia Bommarito e Chiara Ziami, di 22 e 21 anni. Una settimana fa, in via Ernesto Basile, sono morti Carmelo Granata e Virginia Calvaruso, in un incidente avvenuto mentre viaggiavano su uno scooter. Nicolò Acquisto è la sesta vittima a Palermo.