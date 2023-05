Un drammatico incidente stradale si è consumato a Paternò: il violento scontro frontale tra due auto e un furgone ha causato la morte di una persona mentre un’altra è rimasta gravemente ferita.

Incidente a Paternò, scontro tra un furgone e due auto: un morto e un ferito grave

Nella giornata di giovedì 4 maggio, è stato segnalato un incidente che ha coinvolto un furgone Iveco e due auto, una Renault Scenic e una Peugeot 2008. Il sinistro si è verificato lungo la Strada Statale 284, in contrada Scalilli, a Paternò, comune della città metropolitana di Catania.

A seguito dell’impatto, il furgone – che viaggiava in direzione Biancavilla – si è schiantato prima contro la Renault Scenic e, subito dopo, con la Peugeot 2008, per poi ribaltarsi. Al momento, le cause che hanno causato il sinistro mortale sono in fase di accertamento.

Lo schianto ha provocato la morte sul colpo del conducente della Peugeot. Ferito in modo grave l’uomo alla guida del furgone.

Soccorsi e dinamica del sinistro

Il tragico sinistro avvenuto lungo la Strada Statale 284 è stato prontamente comunicato ai soccorsi e alle forze dell’ordine, che si sono rapidamente recati sul posto. Sul luogo dello scontro, infatti, erano presenti le ambulanze del 118, i vigili del fuoco di Paternò e Adrano, i carabinieri di Paternò e gli agenti della Polizia Stradale di Randazzo.

I paramedici hanno tentato di rianimare il conducente dell’auto ma ogni tentativo si è rivelato vano. Il guidatore del furgone, invece, è stato traportato in ospedale a causa della gravità dei traumi riportati nel sinistro.

Le dinamiche dell’incidente sono attualmente in fase di accertamento. Al fine di consentire alle forze dell’ordine di svolgere i rilievi scientifici e premettere ai soccorritori di agire in sicurezza, i poliziotti hanno chiuso al transito il tratto di strada interessato dallo schianto, creando disagi e rallentamenti alla circolazione.