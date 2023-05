Treno deragliato a Firenze, ritardi fino a due ore per Intercity, regionali e Alta velocità: nessun ferito

Continuano i disagi per il traffico ferroviario a Firenze dopo che un treno ha deragliano nei pressi della stazione centrale di Santa Maria Novella, in zona del Romito. L’incidente si è verificato mentre il mezzo a rotaie, a bordo del quale non si trovavano passeggeri, si stava dirigendo verso il deposito. Se da un lato fortunatamente non si registrano feriti, dall’altro si sono originati forti problemi per quanto riguarda la circolazione. I tempi di percorrenza, infatti, registrano ritardi con picchi di 120 minuti per Intercity, regionali e Alta velocità.