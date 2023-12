Si chiamavano Giulia Di Tillio, Gjeci Egli e Altin Hoti le tre vittime dell’incidente a Portogruaro che si è consumato nella notte tra il 7 e l’8 dicembre. I ragazzi, morti dopo che la BMW a bordo della quale si trovavano si è schiantata finendo nel fiume Reghena, avevano un’età compresa tra i 20 e i 26 anni.

Incidente a Portogruaro, chi sono le vittime Gjeci, Giulia e Altin

Il più grande del gruppo era Gjeci, noto per la sua grande passione per il calcio. Risiedeva a Portogruaro e aveva frequentato l’istituto professionale D’Alessi in Città. Altin, il cui corpo è stato trovato nel fiume dai soccorritori, aveva 22 anni. Giulia, invece, aveva appena 20 anni ed era originaria di Portogruaro.

Il terribile incidente che ha brutalmente spezzato le vite dei tre giovani è avvenuto nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 dicembre, in viale Venezia.

Il trauma della famiglia Hoti

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, è stato rivelato che a seguito del terribile sinistro la famiglia Hoti è stata costretta a rivivere per la seconda volta il trauma della morte di un figlio.

Lo scorso maggio, infatti, in un altro incidente stradale avvenuto sempre a Portogruaro, ha perso la vita Admir Hoti, 19 anni. L’adolescente era fratello di Altin.