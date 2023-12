Giulia Cecchettin, spuntano gli audio di Turetta sulla festa di laurea della ex: "Non le piacciono le tisane..."

A poche settimane dall’omicidio di Giulia Cecchettin, emergono elementi sempre più inquietanti. Filippo Turetta, reo confesso di aver ucciso la ex pochi giorni prima della laurea di lei in ingegneria biomedica, aveva mirato a controllare anche l’organizzazione della festa di laurea, un controllo dunque totale che emerge anche dagli audio che sono stati diffusi dalla trasmissione “Chi l’ha visto” durante la puntata andata in onda mercoledì 6 dicembre. Tali messaggi riguardavano in particolare oltre che la stessa festa di laurea anche il tradizionale “papiro”, immancabile manifesto dove lo studente o la studentessa di turno viene dipinto in modo goliardico.

Diffusi gli audio di Turetta sulla festa di laurea di Giulia Cecchettin

In uno degli audio Filippo Turetta aveva fatto presente ai componenti della chat di gruppo che a Giulia non piacevano le tisane: “Ciao, volevo chiederti un’opinione. Ho raccolto tutti i dettagli che avevamo scritto per la caricatura sulla chat e ci stavano tutti, però c’erano tipo…un paio di cose. Non saprei come dire. Ad esempio, le tisane, anzi da quello che so alla Giulia non piacciono le tisane. Anzi, da quello che so, non le beve. Proprio non le ha mai bevute quasi, anzi per lei sono acqua sporca, però qualcuno l’aveva detto. Che facciamo? Lo diciamo lo stesso da mettere nei dettagli?”.

Non solo. Filippo aveva cercato di porre un suo controllo anche per ciò che riguarda il momento in cui al laureato di turno si lanciano cose come uova, coriandoli o ancora viene fatto spogliare: “Non so cosa voglia le venga lanciato, ad esempio. Poi dobbiamo considerare che sarà tre o quattro settimane, quindi sarà freddino. Poi mi diceva che comunque pensava che è un evento che succede una volta nella vita, è speciale, quindi qualcosa di divertente, come coriandoli e farina! Uova no”.

I messaggi ossessivi alla sorella di Giulia

La trasmissione di Rai 3 ha divulgato anche altri messaggi ossessivi di Filippo, ossia quelli rivolti alla sorella di Giulia, Elena: “Ciao puoi far accendere il telefono a Giulia e farglielo lasciare acceso? […] Non è giusto, non può ca*****mi per tutte queste ore. Mi aveva promesso ieri che mi scriveva durante la giornata”. La risposta della sorella della giovane era stata però lapidaria: “Filippo dalle un attimo di respiro”.