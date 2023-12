Dramma a Portogruaro, comune sito nel veneziano, dove un’auto sulla quale viaggiavano tre persone è finita in un canale, andando in pochi attimi a fondo. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con i loro sommozzatori, ma per le quattro persone che erano a bordo del veicolo non c’era già più nulla da fare.

L’auto finisce nel canale: incidente a Portogruaro

Sono morti i tre passeggeri dell’automobile che, qualche ora fa, è finita in un corso d’acqua del veneziano. A perdere la vita sono stati Giulia Pellegrini, Gjeci Egli e Altin Hoti: due ragazzi di 20 anni e una giovane donna. L’incidente è avvenuto per cause ancora da verificare, ma dovrebbe essere stato autonomo: non si conosce il motivo per cui l’automobilista abbia perso il controllo del mezzo fino a terminare la sua corsa all’interno del canale. Alcuni passanti hanno visto la scena e chiamato i soccorsi, arrivati sul posto quando ormai era tardi.

L’auto finisce nel canale: tre morti

Sul luogo della tragedia si sono presentati i sommozzatori dei vigili del fuoco che, non senza fatica, sono riusciti ad estrarre i corpi delle quattro persone presenti nell’auto dalle lamiere. Purtroppo, però, per nessuno di loro ormai si poteva fare qualcosa: i tre sono tutti tragicamente morti.