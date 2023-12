Ancora un incidente stradale mortale a Roma, ancora un ragazzo minorenne strappato alla vita per un sinistro evitabile. Un giovane di 17 anni è morto ieri davanti alla sua scuola di Civitavecchia: si era scontrato poco prima con il suo scooter contro un altro mezzo simile.

Scontro fra scooter fuori scuola: la dinamica

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di ieri, giovedì 7 dicembre, in via Ascanio Fiori a Roma Nord. Due studenti erano appena usciti dall’edificio scolastico che frequentavano insieme e avevano preso i loro motorini per tornare a casa In una dinamica ancora tutta da verificare, i due si sarebbero scontrati violentemente. Sul posto si sono precipitati i medici del 118, chiamati da qualche altro studente che ha visto la scena da vicino.

Scontro fra scooter fuori scuola: il decesso

Per il 17enne non c’è stato, però, nulla da fare. Il ragazzo è morto pochi minuti dopo l’incidente, quando i soccorritori non erano ancora giunti fuori da scuola per poterlo aiutare. I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi del caso e sottoposto l’altro ragazzo al test alcolemico di rito.