Durante la notte cinque ragazzi con un’età compresa tra i 17 e i 22 anni sono morti in un terribile incidente stradale.

Lo schianto è avvenuto sulla Nomentana, a Roma.

Incidente a Roma: morti cinque giovani

Durante la notte si è verificato un terribile incidente stradale sulla Nomentana, a Roma. Una Fiat 500 con a bordo sei ragazzi si è schiantata contro un palo della luce e si è ribaltata. A perdere la vita sono stati cinque giovanissimi, nati tra il 2001 e il 2006, di cui tre ragazzi e due ragazze. Il sesto ragazzo è stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime, dove sta lottando per sopravvivere.

La Procura di Tivoli ha avviato un fascicolo di indagine, per il momento contro ignoti. Secondo una prima ipotesi, il motivo dell’incidente sarebbe l’eccessiva velocità.

Incidente a Roma: chi sono i 5 ragazzi morti

I sei amici, che avevano tra i 17 e i 22 anni, erano a bordo della Fiat 500, di ritorno a casa dopo i festeggiamenti per il compleanno di una delle ragazze. Le vittime sono Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri, Simone Ramazzotti e Flavia Troisi, che sono morti sul colpo.

Deceduta anche Giulia Sclavo, 17 anni, morta al Policlinico Umberto I di Roma. Leonardo Chiapparelli, 22enne di Tor Lupara, sesto ragazzo presente nell’auto, è stato ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Sant’Andrea.