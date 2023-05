Incidente a Torino Crocetta e scontro fra un'auto ed un tram della linea 10

Torino Crocetta, scontro fra un'auto ed un tram e traffico in tilt a seguito dell'impatto in direzione Piazza Statuto

Di mezzo pare ci sia stato un semaforo rosso “non rispettato” ed in Piemonte c’è stato un sinistro stradale urbano con un incidente a Torino Crocetta dopo lo scontro fra un’auto ed un tram della linea 10. Da quanto si apprende sui media e dalle notizie del mattino l’urto è avvenuto in largo Orbassano e malgrado pare sia stato stato molto violento non avrebbe causato per fortuna feriti.

Torino, scontro fra un’auto ed un tram

Quelli che si sono registrati invece, da quanto si apprende, sono stati i problemi di circolazione nella prima mattinata di oggi, mercoledì 10 maggio 2023, in largo Orbassano. Lì si è verificato infatti un incidente tra una Dacia Duster e un tram della linea 10 che viaggiava in direzione di piazza Statuto. La conferma c’è tutta e non si sono verificati feriti. Tuttavia a seguito dell’impatto sono state deviate le linee fino a quando il mezzo pubblico è stato spostato.

L’arrivo delle pattuglie della Polizia locale

Dopo l’incidente e le chiamate degli automobilisti sul posto sono giunte per i rilievi le pattuglie della polizia locale. In ordine alle cause e dinamiche dell’urto i media spiegano che “uno dei due veicoli è passato col semaforo rosso”.