Incidente a Torre del Greco, due feriti gravi: in Rianimazione anche bimbo di un anno

Incidente nella notte a Torre del Greco. Sono due i feriti in gravi condizioni. Tra loro un bambino di un anno, trasportato in codice rosso al Santobono.

Spaventoso incidente a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove nella notte si è verificato un violento impatto tra uno scooter e due auto. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Due i feriti in gravi condizioni. Tra loro c’è un bambino di un anno.

Incidente a Torre del Greco

Non solo la tragica scomparsa di una ragazza e di un’intera famiglia in seguito all’incidente sulla Triestina. Dalla provincia di Napoli arriva un’altra notizia drammatica che si spera possa concludersi al meglio.

L’incidente avvenuto in via Nazionale a Torre del Greco ha coinvolto due automobili e uno scooter.

I mezzi si sono scontrati nei pressi di un distributore di benzina.

Incidente a Torre del Greco, i soccorsi

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118.

L’incidente ha causato due feriti gravi. Tra loro anche un bambino di appena un anno per il quale è stato necessario il ricovero in codice rosso all’ospedale Santobono di Napoli. Il piccolo si trova in Rianimazione.

Incidente a Torre del Greco, le cause

Non è ancora chiaro come sia potuto accadere il grave incidente a Torre del Greco.

La dinamica è da ricostruire e la polizia è al lavoro per comprendere le cause del violento impatto.