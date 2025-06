Nelle prime ore di oggi, lunedì 2 giugno, un grave incidente ha sconvolto la tranquilla mattinata sull’Autostrada A14, nel tratto tra Montemarciano e Senigallia.

Grave incidente in A14: l’auto si ribalta, morto automobilista

Un uomo di 31 anni alla guida di una Lancia Y ha perso il controllo del veicolo, per ragioni ancora da chiarire, finendo contro il guardrail.

Dopo l’impatto, l’auto si è ribaltata nella corsia di emergenza, a pochi chilometri dal casello di Senigallia. Secondo le prime ricostruzioni, questo è quanto accaduto intorno alle 6 del mattino sul tratto marchigiano dell’A14 in direzione nord.

Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per il 31enne non c’è stato nulla da fare. Il sinistro non avrebbe coinvolto altri veicoli; il conducente viaggiava da solo, senza passeggeri a bordo. I Vigili del Fuoco del comando di Senigallia, giunti rapidamente sul posto, hanno liberato il giovane dalle lamiere e lo hanno consegnato alle cure del personale medico del 118, che però non ha potuto evitare il tragico epilogo.

Le autorità sono intervenute tempestivamente per gestire la situazione e avviare le indagini sulle cause dell’incidente, che ha lasciato sgomenta la comunità locale.

Drammatico incidente sull’A14 a Senigallia: morto un 31enne, chi era la vittima

Come riportato dal Corriere Adriatico, Marco Barelli è la vittima del grave incidente stradale avvenuto questa mattina. Il 31enne di Recanati era appassionato di calcio — con un passato nel settore giovanile della Recanatese — e amava la musica, dedicandosi alla scrittura di testi rap.