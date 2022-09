Tanta paura all'aeroporto di Montpellier, anche se l'incidente non ha avuto conseguenze tragiche

Grande paura all’aeroporto di Montpellier, in Francia, dove nelle scorse ore un Boeing 737 con tre persone a bordo è uscito di pista. Il velivolo di linea, che trasportava merci, ha all’improvviso invaso la pista in fase di atterraggio.

Per fortuna, l’esito di questo incidente non è stato tragico: i membri dell’equipaggio presente al suo interno sono infatti usciti indenni dal velivolo.

La prefettura di Montpellier, a pochissime ore dall’incidente che di certo avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, ha tenuto a tranquillizzare la popolazione rispetto all’accaduto. In una nota stampa pubblicata in mattinata, le autorità hanno commentato: “Le tre persone nell’aereo sono illese. Sono state portate fuori dal velivolo e messe in salvo grazie al rapido intervento dei servizi di emergenza.”

Chiuso per sicurezza lo scalo aereo

L’incidente, ovviamente, sta causando non pochi disagi presso l’aeroporto di Montpellier, che è stato chiuso per tutte le operazioni del caso. A riferirlo è stata la prefettura del dipartimento dell’Herault, dove si trova per l’appunto Montpellier.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire

Nel frattempo, proseguono i sopralluoghi delle autorità aeroportuali per fare luce su quello che potrebbe essere accaduto, anche se si pensa che la pista bagnata possa aver avuto un ruolo importante. Non è per il momento chiaro cosa possa essere successo all’aereo della West Atlantic proveniente da Parigi Charles de Gaulle CDG, atterrato alle 02:37. Dopo l’atterraggio malandato, il mezzo di trasporto è finito nello stagno situato a fine della pista.

Qui sotto potete recuperare alcune delle impressionanti immagini del velivolo apparse online.