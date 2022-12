Incidente aereo all'aeroporto di Los Angeles: jet privato si schianta contro la pista

Tragedia sfiorata negli Usa dopo un brutto incidente aereo avvenuto all’aeroporto di Los Angeles in California: un jet privato si schianta contro la pista.

Da quanto si apprende il velivolo ha effettuato un disastroso atterraggio presso l’aeroporto municipale di Hawthorne. Le case del sinistro sono ora al vaglio della utorità federali per il controllo del volo.

Jet privato si schianta contro la pista

I media degli Stati Uniti occidentali spiegano che un jet privato si è schiantato martedì sera dopo essere atterrato all’aeroporto municipale di Hawthorne, uno dei più trafficati della città di Los Angeles.

Secondo quanto riferito un Embraer Phenom 300, con una capacità di 11 passeggeri, è atterrato in una corsa incontrollata con i suo carico di sette persone a bordo compreso il pilota.

La rullata senza controllo del velivolo

Ma cosa è successo? Dai primi rilievi pare che subito dopo l’atterraggio l’aereo non sia riuscito a fermarsi. In una corsa incontrollata ed a velocità sostenuta il jet e si è perciò schiantato contro la recinzione perimetrale dell’aeroporto.

Per fortuna non ci sono state vittime e tutti gli occupanti del velivolo sarebbero salvi. Alcune foto diffuse sui social mostrano l’aereo inclinato in avanti a fine corsa e con il carrello di atterraggio anteriore visibilmente danneggiato.