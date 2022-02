Incidente aereo in Islanda, addio allo Youtuber e skater Josh Neuman: 4 vittime in totale

Lo YouTuber Josh Neuman è morto in un drammatico incidente avvenuto quando l’aereo turistico sul quale stava viaggiando si è schiantato in Islanda.

Incidente aereo in Islanda, addio allo Youtuber e skater Josh Neuman

Tragedia in Islanda, dove un piccolo aereo turistico si è schiantato causando la morte di tutte e quattro le persone presenti a bordo. Tra i soggetti deceduti, era presenta anche il 22enne Josh Neumann, molto famoso su YouTube per i suoi video con lo skate. Il ragazzo ha realizzato un video che risulta essere il video con lo skate più visto nella storia di YouTube.

Lo YouTuber, che vantava un seguito di oltre un milione di seguaci, era in viaggio per seguire un progetto di lavoro, finanziato dal brand belga Suspicious Antwerp.

Insieme al giovane Josh Neuman, era presente anche l’infuencer e paracadutista Nicola Bellavia.

Quattro vittime nell’incidente aereo in Islanda: le ricerche e i soccorsi

L’aereo turistico che si è schiantato in Islanda era scomparso dai radar nella giornata di giovedì 3 febbraio, poco dopo il decollo dall’aeroporto di Reykjavik. In seguito all’accaduto, centinaia di persone si erano mobilitate per organizzare i soccorsi e cercare i quattro dispersi insieme a sommozzatori, barche e due elicotteri della guardia costiera islandese.

Le spoglie delle quattro vittime sono state individuate in prossimità del lago Thingvallavatn, situato a est di Reykjavik, nella serata di domenica 6 febbraio.

Nonostante l’individuazione del relitto, il maltempo presente nella regione aveva costretto le squadre di ricerca a rimandare il proprio intervento e posticipare la partenza delle operazioni di recupero dei corpi.

Infine, l’identità delle vittime è stata rivelata soltanto molto ore dopo la messa in sicurezza delle loro spoglie.