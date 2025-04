Un volo rischioso sul ghiacciaio

Questa mattina, un aereo da turismo ha compiuto un atterraggio pericoloso su un ghiacciaio del massiccio del Monte Rosa, precisamente sul Colle Sesia, a 4.230 metri di altitudine. Il velivolo, un Piper Pa18, ha sorvolato un gruppo di scialpinisti impegnati nella salita, dirigendosi in modo quasi perpendicolare alla loro traccia.

L’episodio, avvenuto durante il prestigioso Trofeo Mezzalama, ha suscitato preoccupazione e indignazione tra gli appassionati di sport invernali e gli alpinisti presenti.

Testimonianze e polemiche

Luca Calzone, un alpinista piemontese, ha condiviso un video dell’incidente sui social media, descrivendo l’accaduto come una “mancata tragedia”. In un post, ha evidenziato il gran numero di scialpinisti presenti in quota, con oltre 2.100 passaggi registrati alla funivia di Indren. Molti di loro si trovavano alla Capanna Margherita, a 4.559 metri, dove Calzone era diretto con alcuni amici. “Poteva essere un incidente terribile”, ha affermato, offrendo la sua disponibilità alle autorità italiane e svizzere per chiarire la situazione.

Il Trofeo Mezzalama e la sicurezza in montagna

Il Trofeo Mezzalama, noto come la ‘maratona dei ghiacciai’, si è svolto oggi sul versante valdostano del massiccio, tra Breuil-Cervinia e Gressoney-La-Trinité. Questo evento attira ogni anno migliaia di appassionati di scialpinismo, ma l’incidente odierno solleva interrogativi sulla sicurezza delle operazioni aeree in prossimità di eventi sportivi di grande affluenza. Le autorità competenti dovranno ora valutare le misure di sicurezza da adottare per evitare che episodi simili possano ripetersi in futuro.