Incidente ai quarti dei 1500 m: Kamila Sellier ferita al volto, Fontana coinvolta

Durante i quarti dei 1500 m di short track una caduta a carambola ha provocato un grave taglio al volto per Kamila Sellier; la gara è stata sospesa e la polacca è stata operata, mentre Arianna Fontana ha proseguito fino alla finale

Come è avvenuto l’incidente

La dinamica indica che la collisione è stata scatenata dalla statunitense Kristen Santos-Griswold, considerata responsabile dell’urto che ha innescato il successivo effetto a catena. Durante una rimonta o un tentativo di sorpasso, la perdita di equilibrio di alcune atlete ha portato al contatto: un pattino ha colpito il volto di Kamila Sellier, facendole perdere gli occhiali di protezione e lasciando l’orbita oculare più esposta al trauma.

Primi soccorsi in pista

I medici dell’Ice Skating Arena sono intervenuti immediatamente sul ghiaccio. Sellier è stata medicata sul posto, immobilizzata con un collarino e poi trasportata fuori dall’impianto su una tavola spinale. Nei filmati diffusi si vede la pattinatrice cosciente, che alza una mano verso il pubblico; è evidente una perdita di sangue vicino all’occhio.

Accertamenti e intervento chirurgico

Dopo il trasferimento sono stati effettuati esami approfonditi: oltre al taglio sulla guancia, gli specialisti hanno riscontrato una sospetta frattura dello zigomo. Per ridurre il rischio di complicazioni è stato necessario un intervento chirurgico per ricomporre le strutture facciali.

I medici hanno valutato anche l’occhio coinvolto, controllando la mobilità del bulbo e la possibile compromissione della vista. Le cure si sono concentrate sulla detersione della ferita, sulla sutura dei tessuti molli e sulla stabilizzazione delle ossa facciali.

Quadro clinico iniziale

Secondo il team tecnico della nazionale polacca, nelle ore successive all’operazione Sellier ha mostrato segnali di miglioramento: la ferita è stata pulita e suturata, anche se il volto è ancora piuttosto edematoso. La notte dopo l’intervento la paziente ha riportato disturbi del sonno, e sono già programmati ulteriori controlli per definire i tempi di recupero e gli accertamenti oftalmologici necessari per chiarire l’integrità visiva.

Conseguenze sulla gara e sulle atlete

La competizione è ripresa dopo l’allontanamento della pattinatrice ferita e la sospensione per i soccorsi. La concorrente statunitense ritenuta responsabile è stata squalificata dalla manche. Arianna Fontana, pur lamentando dolore a braccio e schiena, si è qualificata per la semifinale e ha poi chiuso la finale al quinto posto.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra addetti ai lavori e tifosi: lo short track è già noto per l’elevato rischio, dovuto alle alte velocità e alla prossimità tra le atlete. Dopo quanto accaduto, osservatori ed esperti hanno richiamato l’attenzione sulla necessità di rivedere dispositivi protettivi e protocolli di sicurezza per limitare il rischio di infortuni gravi.

Riflessioni sul rischio nello short track

Lo short track mescola tecnica, strategia e velocità; la densità di atlete sul tracciato e le traiettorie strette rendono anche un piccolo contatto potenzialmente pericoloso, capace di evolvere in cadute multiple. Formazione specifica, regolamenti aggiornati e protezioni individuali sono strumenti utili per contenere il pericolo e saranno probabilmente al centro del dibattito nelle prossime settimane.

Resta comunque prioritaria la salute di Kamila Sellier: il suo monitoraggio clinico nel periodo post-operatorio sarà fondamentale per valutare il recupero. Attendiamo ulteriori sviluppi dagli accertamenti medici e dalle verifiche tecniche e regolamentari che le autorità sportive potrebbero disporre a seguito dell’incidente.