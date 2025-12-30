Incidente alla Funivia del Monte Moro: Evacuazione in Corso e Feriti Segnalati

Un incidente alla funivia di Macugnaga ha provocato diversi feriti e ha intrappolato numerose persone. Attualmente sono in corso operazioni di evacuazione per garantire la sicurezza di tutti i coinvolti.

Questa mattina, un grave incidente ha coinvolto la funivia del Monte Moro a Macugnaga, situata nella suggestiva Valle Anzasca, in provincia del Verbano Cusio Ossola. L’evento ha portato al ferimento di alcune persone e ha causato il blocco di circa un centinaio di visitatori, lasciandoli in attesa di soccorso a un’altitudine di circa 2.800 metri.

Le prime informazioni suggeriscono che l’incidente sia stato causato da una manovra errata al momento dell’arrivo della cabina alla stazione di arrivo. Secondo quanto riportato, la cabina della funivia ha raggiunto la stazione di monte con una velocità eccessiva, impattando contro un muro di contenimento.

Dettagli dell’incidente

Il sinistro si è verificato intorno alle 11:25 e ha coinvolto direttamente due passeggeri che si trovavano a bordo della cabina. Questi sono stati prontamente soccorsi e trasportati in ospedale tramite un elicottero del 118. Fortunatamente, le loro condizioni non sono gravi e non si trovano in pericolo di vita, ma hanno riportato ferite che necessitano di attenzione medica.

Intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente, sono accorsi i team del Soccorso Alpino, i vigili del fuoco e i Carabinieri, tutti impegnati a chiarire la dinamica dell’accaduto. L’impatto della cabina ha inoltre causato un contraccolpo alla cabina adiacente, che trasportava solo il conducente, anch’esso lievemente ferito.

Evacuazione delle persone bloccate

Circa un centinaio di persone, tra cui diversi bambini, sono rimaste bloccate nella zona del Passo Moro. Nonostante siano tutti illesi, l’evacuazione si è rivelata necessaria. Gli elicotteri dei vigili del fuoco e della Guardia di Finanza sono stati mobilitati per riportare in sicurezza i visitatori a valle, poiché la funivia è attualmente fuori servizio e non può essere riattivata.

Chiusura delle piste da sci

In seguito all’incidente, tutte le piste da sci sono state chiuse e il servizio di risalita sospeso. La direzione dell’impianto, Macugnaga Trasporti e Servizi, ha confermato che l’impianto di risalita ha subito una revisione generale all’inizio del 2025, con un investimento significativo per garantire la sicurezza. Secondo l’amministratore Filippo Besozzi, l’incidente è stato causato da un malfunzionamento nei sistemi di frenata della funivia.

Le operazioni di soccorso continuano, mentre le autorità competenti indagano per accertare le cause esatte dell’incidente e per valutare eventuali misure di sicurezza da adottare in futuro. La situazione rimane sotto monitoraggio, e i soccorritori lavorano affinché tutti i bloccati possano tornare a casa in sicurezza.