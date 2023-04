Incidente con esito fatale in Sardegna: muore un motociclista

Incidente con esito fatale in Sardegna: muore un motociclista

Incidente con esito fatale in Sardegna: muore un motociclista

Incidente fatale in località Porto Sa Ruxi, muore un motociclista che dopo una sbandata esce fuori dalla carreggiata

Un giovane appassionato di moto e benvoluto da tutti, e adesso non c’è più dopo un terribile incidente con esito fatale che si è verificato sulle strade della Sardegna in queste ore: muore un motociclista e una comunità intera è in lutto. Da quanto si apprende dal resoconto de L’Unione Sarda a morire è stato il 26enne Stefano Mansi che avrebbe perso il controllo della sua due ruote a Solanas.

Incidente fatale, muore un motociclista

Secondo i media isolani che hanno dato la tragica notizia quell’incidente mortale si è verificato poco fa sulla strada Solanas-Villasimius, in località Porto Sa Ruxi. E purtroppo c’è stata una vittima, vittima giovanissime: è un motociclista, Stefano Mansi, 26 anni, di Villasimius, deceduto sul colpo. Ma cosa è succeso? Da quanto ricostruito dagli operanti della Benemerita il giovane pare abbia perso il controllo della due ruote ed è finito fuori dalla carreggiata.

L’arrivo di 118 e carabinieri di San Vito

Sul posto, assieme ad una ambulanza del 118, sono giunti a razzo i carabinieri della territoriale in forza al comando compagnia di San Vito. La vittima stava percorrendo la strada provinciale 17, nel tratto fra Solanas e Villasimius, dove viveva. Una sbandata e la due ruote è terminata fuori strada: per Stefano niente da fare e il medico legale ha purtroppo asseverato con il magistrato di turno il suo decesso.