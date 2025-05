Un pomeriggio di paura a Ronco Canavese

Oggi, nel primo pomeriggio, un incidente di parapendio ha scosso la tranquillità di Ronco Canavese, un comune situato nella suggestiva Valle Soana, in provincia di Torino. Una donna di nazionalità francese, durante la fase di atterraggio, ha perso il controllo del proprio parapendio, precipitando a terra.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 14, suscitando immediatamente l’allerta tra i presenti.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Subito dopo l’incidente, è stata attivata l’eliambulanza del 118, che ha operato in sinergia con una squadra a terra del Soccorso Alpino. Grazie alla prontezza dei soccorritori, la donna è stata raggiunta rapidamente e stabilizzata sul posto. Le operazioni di recupero si sono svolte con grande professionalità, evidenziando l’importanza della preparazione e della coordinazione tra le diverse unità di soccorso in situazioni di emergenza.

Condizioni della vittima e indagini in corso

Dopo essere stata stabilizzata, la donna è stata elitrasportata in ospedale, dove i medici hanno riscontrato una sospetta frattura a un braccio. Le sue condizioni sono monitorate attentamente, ma fortunatamente non sembrano esserci complicazioni gravi. Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell’incidente, per comprendere se ci siano stati fattori esterni o errori umani che hanno contribuito alla perdita di controllo del parapendio.

Questo episodio mette in luce i rischi associati a sport estremi come il parapendio, dove la preparazione e la prudenza sono fondamentali per garantire la sicurezza dei praticanti. La comunità di Ronco Canavese, nota per le sue bellezze naturali e le attività all’aperto, spera che simili incidenti possano essere evitati in futuro, promuovendo una maggiore consapevolezza e formazione per gli appassionati di questo sport.