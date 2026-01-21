Incidente di sci a Courmayeur: un ragazzo di 21 anni coinvolto in una drammatica caduta

Una giornata di sport e divertimento si è trasformata in un tragico evento a Courmayeur, dove un giovane sciatore ha perso la vita in un incidente fatale. Riccardo Mirarchi, un ragazzo di 21 anni originario di Roma, è deceduto dopo aver urtato violentemente un albero mentre sciava con la fidanzata, che ha assistito impotente alla scena.

Il drammatico incidente

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio, intorno alle 15:45, mentre Mirarchi stava affrontando la pista 26, un tracciato di livello rosso situato al confine con un bosco e che conduce al paese di Dolonne, ai piedi del maestoso Monte Bianco. Nonostante le condizioni ottimali della neve e del meteo, il giovane sciatore ha improvvisamente perso il controllo. Superando un dosso, ha deviato dalla traiettoria prevista, finendo fuori pista e impattando contro un albero.

Le conseguenze dell’impatto

L’urto è stato devastante. Gli sci di Riccardo si sono spezzati, la maschera protettiva ha subito una frattura e il casco è stato catapultato a circa sette metri di distanza dal punto dell’incidente. Le ferite riportate al volto e al torace si sono rivelate subito gravi, rendendo vani i tentativi di rianimazione.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo il sinistro, un altro sciatore presente sulla pista ha allertato i soccorsi, mentre la fidanzata di Riccardo, in stato di shock, ha ricevuto assistenza dal personale sanitario. Gli operatori del soccorso alpino e gli agenti della polizia, già presenti nella zona per garantire la sicurezza, sono intervenuti in breve tempo. Hanno avviato le manovre di rianimazione e praticato un massaggio cardiaco per dieci minuti, ma ogni tentativo è risultato purtroppo inutile.

Verifiche e indagini

La società che gestisce gli impianti sciistici, Courmayeur Mont Blanc Funivie, ha confermato l’accaduto e ha comunicato che le autorità competenti sono state prontamente informate, avviando le verifiche del caso. Un testimone ha dichiarato che, sebbene Riccardo sciava bene, stava procedendo a velocità sostenuta e potrebbe non aver notato i cartelli che indicavano di rallentare prima del dosso. La pista, come riferito, si trovava in condizioni eccellenti.

Il ricordo di Riccardo

La coppia si trovava in vacanza a Courmayeur da alcuni giorni, godendo delle bellezze delle montagne e della neve. Purtroppo, la gioia di una giornata sulla neve si è tramutata in un dramma. La salma di Riccardo è stata trasferita alla camera mortuaria del cimitero locale in attesa che la procura emetta il nullaosta per i funerali, mentre i genitori del giovane sono stati avvisati e sono in viaggio per raggiungere la Valle d’Aosta.

Questo tragico evento riapre un importante dibattito sulla sicurezza sulle piste sciistiche, evidenziando la necessità di prestare sempre attenzione alla propria velocità e alle condizioni del tracciato, specialmente durante le ultime discese della giornata quando la stanchezza può compromettere la capacità di reazione.