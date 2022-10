Incidente dopo una challenge su TikTok per rubare auto Kia: morti 4 ragazzi, feriti altri 2 mentre moltissime persone hanno denunciato i reati

Negli Usa c’è stato un terribile incidente dopo una challenge su TikTok per rubare auto Kia in cui sono morti 4 ragazzi e sono stati feriti altri 2. La polizia di Buffalo ritiene che la tragedia su strada sia collegata ad una sfida proprio sui furti mirati drammaticamente in voga sul social.

La pista della polizia dello stato di New York sul sinistro occorso ad un’auto Kia rubata potrebbe essere collegato a una challenge TikTok. Ma di cosa si tratta?

Incidente dopo una challenge su TikTok

Viene chiamata così la cosiddetta “sfida Kia” che secondo i punti vendita della casa automobilistica “incoraggia gli utenti a rubare veicoli Kia e Hyundai”. E a bordo di una vettura che si era distrutta nello schianto lungo la Route 33 c’erano sei adolescenti: quattro di loro sono morti e due sono rimasti feriti.

Il commissario della polizia di Buffalo Joseph Gramaglia ha detto: “So che i Kia challenge sono ampiamente pubblicizzati: la ‘sfida Kia’, viene chiamata così”.

Furti mirati di veicoli Kia in aumento netto

Quella aberrante tendenza “challenge” su TikTok, è ben presto dilagata e sono moltissime le persone che hanno denunciato il furto delle loro auto Kia o Hyundai. Alla data del 26 agosto secondo Fanpage il dipartimento di polizia di Los Angeles ha “twittato che i furti di veicoli Kia e Hyundai erano aumentati del 7% tra il 2021 e il 2022 e ha affermato che l’attuale sfida sui social media Tik-Tok Kia/Hyundai costituisce un fattore determinante nell’incremento di questi reati”.