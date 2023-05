Incidente frontale fra due auto alle porte di Sciacca: un morto e tre feriti

Una donna ha perso la vita dopo essere rimasta coinvolta in un pericoloso frontale tra due auto a Sciacca

Il terribile sinistro si è verificato nella serata di ieri sulla strada statale 115, in località Bordea, alle porte di Sciacca, nell’Agrigentino. A rimetterci la vita è stata una donna, seduta sul sedile posteriore di una Opel Corsa che si è scontrata frontalmente con una Jeep Renegade.

Sciacca, frontale tra due automobili: muore una donna

L’incidente è avvenuto ieri, giovedì 11 Maggio, in serata inoltrata e ha visto coinvolte due automobili: una Jeep Renegade e una Opel Corsa. Le due macchine, in una dinamica ancora tutta da chiarire, si sono scontrate frontalmente: l’impatto è stato violentissimo. Sulla Opel viaggiavano tre persone: due uomini seduti davanti ed una donna sul sedile posteriore. Ed è stata proprio la donna, originaria di Salaparuta in provincia di Trapani, ad avere la peggio, rimanendo uccisa.

L’arrivo dei soccorsi e le condizioni di salute dei feriti

Le altre due persone che erano presenti sulla Opel Corsa sono rimaste ferite e sono state curate dai medici del 118 che sono giunti sul posto dopo aver ricevuto la segnalazione dell’incidente. I due, così come il conducente del Suv, sono stati trasferiti in ambulanza all’ospedale di Sciacca. La strada, dopo lo scontro fra le automobili, è rimasta bloccata al traffico per diverso tempo; nel mentre i poliziotti effettuavano tutti i rilievi del caso.