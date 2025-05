Una ragazza di 16 anni è in condizioni critiche dopo un incidente con un quad in Oltrepò Pavese.

Un tragico incidente in Oltrepò Pavese

Un grave incidente ha scosso la comunità di Montalto Pavese, dove una ragazza di soli 16 anni è rimasta coinvolta in un ribaltamento del quad che stava guidando. L’episodio è avvenuto intorno alle 18.30 lungo una strada provinciale, un momento in cui la luce del giorno stava rapidamente svanendo, aumentando i rischi per i conducenti di veicoli a motore.

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane avrebbe battuto la testa durante il ribaltamento, riportando ferite gravissime.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, sono stati allertati i servizi di emergenza. Gli operatori del 118 sono giunti sul posto in tempi rapidi, cercando di prestare soccorso alla ragazza in condizioni critiche. La gravità della situazione ha richiesto un intervento immediato, con la giovane trasportata d’urgenza all’ospedale per ricevere le cure necessarie. Le sue condizioni sono state descritte come estremamente gravi, lasciando la comunità in uno stato di apprensione e preoccupazione.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Le forze dell’ordine sono attualmente impegnate in un’indagine per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sono stati avviati accertamenti per determinare le cause che hanno portato al ribaltamento del quad. Questo tipo di veicolo, sebbene possa offrire divertimento e avventura, comporta anche rischi significativi, specialmente per i conducenti inesperti. Le autorità locali stanno esaminando se ci siano stati fattori esterni, come condizioni stradali avverse o comportamenti imprudenti, che possano aver contribuito all’incidente.