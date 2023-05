Incidente Immobile, il semaforo è malfunzionante: spunta un video

Possibile svolta nel caso dell’incidente di Ciro Immobile. Il bomber della Lazio lo scorso 16 aprile s’è scontrato con la sua auto contro un tram, all’incrocio di Ponte Matteotti. Spunta ora un video del semaforo situato in zona, e presenta un evidente malfunzionamento.

Il semaforo dove Immobile s’è scontrato con un tram il 16 aprile scorso non funziona a dovere: svolta nelle indagini?

Circa dieci giorni dopo l’incidente che ha coinvolto il calciatore, altri due autobus hanno rischiato di scontrarsi nel medesimo punto di Ponte Matteotti, a causa proprio del malfunzionamento del semaforo. A riportare il fatto è la Repubblica.

S’apprende infatti che il 26 aprile scorso, intorno alle 21 e 42, un tassista ha documentato attraverso un video il malfunzionamento del semaforo: “Spento, poi inizia a lampeggiare e poi diventa rosso. Intanto due autobus hanno già attraversato la strada a gran velocità come se fossero passati col verde. Nessun incidente per fortuna, ma è solo per miracolo. L’incrocio è quello di Piazza delle Cinque Giornate”, si legge sul quotidiano.

Il Comune, mediante una nota, ha sottolineato come non sia presente alcun guasto tecnico al semaforo in questione. Affermazione che però si scontra adesso con la prova video del tassista. Clip che ora fa sorgere il dubbio: e se il 16 aprile, giorno dell’incidente del calciatore, da cui fortunatamente s’è ripreso insieme alla sua famiglia e al macchinista coinvolto, sia accaduta la stessa cosa?

“Non so cosa sia successo con Immobile, ma nel mio caso il semaforo non ha funzionato”, ha spiegato il tassista a Repubblica: “Se quei due autobus stavano attraversando mentre il mio era spento, significa che per loro era verde”. Intanto la Polizia continua a lavorare per ricostruire la dinamica dell’incidente.