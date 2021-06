Un uomo è morto e due sono rimasti feriti in un incidente sull'A13: per cause da ricostruire tre mezzi pesanti si sono schiantati.

Tragedia sulla A13 Bologna-Padova, dove nel tratto compreso tra Occhiobello e Villamarzana si è verificato un incidente stradale che ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre tre.

Incidente sulla A13 tra Occhiobello e Villamarzana

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 19:30 di giovedì 10 giugno in direzione Padova, precisamente all’altezza del km 57,9.

Secondo le prime ricostruzioni tre tir sarebbero stati coinvolti in un tamponamento per cause ancora da accertare. Immediato l’allarme ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno dovuto constatare il decesso di uno dei tre conducenti rimasto intrappolato all’interno della cabina del camion.

A nulla sono servite le manovre di rianimazione per l’uomo che ha riportato ferite troppo gravi da rivelarsi letali. Gli altri due autisti sono invece stati feriti lievemente.

Presenti sul luogo del sinistr anche le pattuglie della Polizia Stradale, il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia e i Vigili del Fuoco, accorsi da Ferrara e Rovigo con tre automezzi, che hanno messo in sicurezza i tir.

Il tratto interessato è rimasto chiuso al traffico e sulla carreggiata si sono formati 5 km di coda per consentire i soccorsi e i rilievi che serviranno ad accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.