Mattinata di paura lungo l’autostrada A4, teatro di un grave incidente che ha paralizzato il traffico e richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Il sinistro, avvenuto in un tratto particolarmente trafficato, ha coinvolto più veicoli e ha subito destato grande preoccupazione tra gli automobilisti. Al momento, sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Incidente in A4, schianto devastante

Il primo contatto con i soccorsi ci sarebbe stato intorno alle 10:20, quando alcuni automobilisti hanno segnalato un violento incidente sull’autostrada A4.

Secondo una prima ricostruzione, nello scontro sarebbero rimasti coinvolti un’autovettura e due mezzi dedicati alla manutenzione stradale, appartenenti rispettivamente ad Autostrade Alto Adriatico e a un’impresa esterna.

Il drammatico impatto è avvenuto al chilometro 452, poco prima dello svincolo per il casello di Portogruaro, in un tratto dove era stato allestito un cantiere temporaneo sulla corsia di sorpasso per interventi alle barriere di sicurezza centrali.

L’area di lavoro, segnalata un chilometro prima per chi viaggiava in direzione Trieste, sarebbe stata delimitata da coni segnaletici. I lavori si svolgevano in condizioni di sicurezza e in una fascia oraria con traffico regolare, stimato in circa 600 veicoli all’ora lungo l’asse Trieste-Venezia.

Sempre secondo le prime testimonianze, l’automobile avrebbe invaso il cantiere, travolgendo i dispositivi di segnalazione, per poi urtare più volte la barriera spartitraffico centrale. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, il veicolo si sarebbe infine schiantato contro il mezzo di Autostrade Alto Adriatico fermo nell’area di lavoro, spingendolo a sua volta contro il secondo mezzo della ditta appaltatrice.

Incidente in A4, schianto devastante: il bilancio è drammatico

Sul luogo dell’incidente sono accorsi tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento di Latisana, il personale sanitario del 118 del Friuli Venezia Giulia e l’elisoccorso, decollato per raggiungere in tempi rapidi il tratto autostradale interessato.

La dinamica del tragico evento è ancora al vaglio degli inquirenti, ma da una prima analisi l’urto sarebbe stato di una violenza tale da non lasciare scampo a due persone coinvolte, morte sul colpo.

I soccorsi e la messa in sicurezza sono ancora in atto, mentre la polizia stradale ha chiuso temporaneamente il tratto per effettuare i rilievi e rimuovere i veicoli coinvolti. Pesanti le conseguenze sul traffico: si segnalano code e rallentamenti verso Venezia, con deviazioni consigliate su percorsi alternativi.