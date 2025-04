L’incidente è avvenuto poco prima delle 10 in un cantiere di via Sant’Ermete a Forte dei Marmi, per il crollo di un solaio.

Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Forte dei Marmi, dove il crollo improvviso di un solaio in un cantiere edile ha coinvolto diversi operai. L’episodio, avvenuto in via Sant’Ermete poco prima delle 10, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Le cause del cedimento sono ancora in fase di accertamento.

Forte dei Marmi, cedimento in cantiere: la dinamica dell’incidente

Tre operai sono rimasti feriti questa mattina in un grave incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile a Forte dei Marmi, in Versilia. Il fatto è accaduto intorno alle 10 in via Sant’Ermete, quando un solaio sarebbe improvvisamente ceduto durante le operazioni di demolizione. Al momento del crollo, i lavoratori si trovavano all’interno della struttura e sono stati travolti dai detriti.

Sul luogo dell’incidente sono giunti tempestivamente i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti.

Forte dei Marmi, cedimento in cantiere: tre operai coinvolti nel crollo

Uno degli operai, in condizioni critiche, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa con l’elisoccorso, mentre gli altri due sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore.

Oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, gli ispettori della prevenzione dell’Asl Versilia e una pattuglia della polizia locale, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e ad avviare le indagini per accertare eventuali responsabilità.

Al momento sono in corso accertamenti per chiarire le cause esatte del cedimento strutturale.