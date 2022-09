Incidente in A4 direzione Venezia tra Somma Campagna e Peschiera: 7 km di coda

Un brutto incidente stradale si è verificato in A4 direzione Venezia tra Somma Campagna e Peschiera con 7 km di coda e tre ore di traffico paralizzato

Un brutto incidente stradale si è verificato alle 10 di stamattina, 30 settembre, in A4 e in direzione Venezia tra Somma Campagna e Peschiera: il sinistro non ha avuto esito estremo ma ha generato 7 km di coda. Secondo una ricostruzione dei media un autoarticolato ha sbandato, si è intraversato ed è finito nella campagna a margine della carreggiata.

L’esito è stato quello per cui la la circolazione sull’autostrada A4 è rimasta paralizzata per ore in direzione Venezia con ben sette chilometri di coda tra Sommacampagna e Peschiera del Garda, in provincia di Brescia.

Incidente in A4 direzione Venezia: la dinamica

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto il conducente del tir avrebbe perso il controllo del mezzo pesante. Mezzo che poi, sbandando, sarebbe finito nelle campagne circostanti all’altezza del chilometro 262.

Nel sinistro pare siano stati coinvolti altri cinque veicoli.

I soccorsi ai feriti ed i rilievi della polizia

Immediatamente sul luogo dell’incidente si sono portate a razzo sei ambulanze del 118, unità dei Vigili del Fuoco e personale di tronco. Secondo i soccorritori e quanto riporta Fanpage “i feriti sarebbero due, ma non sarebbero in gravi condizioni”. Tutto questo mentre la Polizia stradale della sottostazione di Verona Sud ha effettuato i rilievi e gestito il flusso veicolare.

La circolazione è tornata normale non prima delle 13 e con gradualità.