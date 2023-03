Incidente in autostrada: lo pneumatico centra un'auto in corsa

La ruota del pick-up finisce contro la macchina che sopraggiunge in corsia di sorpasso e decolla per poi atterrare sull'asfalto.

Uno spaventoso incidente è avvenuto sulla 118 Freeway a Chatsworth, in California. Le immagini dello schianto, il cui video è diventato virale sul web, lasciano senza parole, sembrano essere appena uscite da un film d’azione. L’incidente ha coinvolto un pick-up e un’automobile. Lo pneumatico del primo ha colpito la macchina in corsa, facendola letteralmente volare via, per poi cadere sull’asfalto.

La dinamica dell’incidente

Lo pneumatico del pick-up ha colpito un’auto in corsa, sulla corsia di sorpasso, facendola sollevare da terra. La macchina è letteralmente volata via, per poi precipitare violentemente sull’asfalto. Per fortuna, il conducente della Kia ha riportato ferite molto lievi, mentre non ci sono state conseguenze di nessun tipo per il conducente del pick-up che ha provocato l’incidente. Anche l’auto della persona che ha ripreso la scena dell’incidente ha subito dei danni indiretti a causa dei detriti presenti sulla scena. La polizia sta indagando sulle possibili cause che avrebbero provocato il distacco della ruota del pick-up.