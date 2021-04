La vittima, Nicola Serra, 21 enne di Monserrato (Cagliari),ha perso la vita in un violento incidente in moto, schiantandosi contro un'auto. Inutili i soccorsi

Durante il pomeriggio di ieri, 11 aprile, la notizia di un tragico incidente ha scosso l’interra città di Monserrato, comune in provincia di Cagliari, dove a perdere la vita è stato un ragazzo di 21 anni.

Incindente in moto a Cagliari, morto 21enne

Addio a Nicola Serra, il giovane appassionato di motocross, deceduto in seguito ad un violentissimo impatto contro un’auto.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 19 di domenica, il ragazzo stava percorrendo la via Crasso, una strada a senso unico, in sella ad un ciclomotore, una Honda 500, di proprietà del padre, quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro una vettura in sosta a bordo strada.

L’arrivo dei soccorsi

Un violento scontro, rivelatosi fatale per il ragazzo, che dopo essere stato sbalzato dal mezzo, ha perso conoscenza.

Immediata la richiesta di aiuto e l’arrivo dell’ambulanza e degli operatori sanitari sul luogo del tragico evento, che dopo aver invano tentato ripetutamente di rianimare il ragazzo, sono stati costretti a costatarne il decesso.

Le indagini dei carabinieri

Secondo i primi rilievi effettuati dai Carabinieri intervenuti immediatamente sul posto, si sarebbe trattato di un incidente autonomo, che non ha visto il coinvolgimento di altri mezzi, motivo per cui si è proceduto con la scelta di mettere la salma a disposizione della famiglia per la celebrazione dei funerali.

La reazione della comunità

La dolorosa notizia dell’improvvisa scomparsa di Nicola Serra si è diffusa a distanza di poche ore del drammatico incidente e ha sconvolto la famiglia e l’intera comunità cagliaritana gettandola nella disperazione e nello sconforto.

Tanti gli amici che con un messaggio pubblicato sul profilo Facebook hanno espresso il loro cordoglio per la perdita del ragazzo, che giocava anche nella locale squadra di calcio.