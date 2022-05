Incidente in un agriturismo a Pisa, cade dalle scale e si ferisce con un vetro: morto bimbo di 4 anni

Incidente in un agriturismo a Pisa: un bambino è morto dopo essere caduto le scale ed essersi ferito in modo fatale al collo con un oggetto di vetro.

Nella giornata di domenica 29 maggio, un drammatico incidente che ha causato la morte di un bambino si è consumato a Peccioli, in provincia di Pisa. Secondo quanto riferito da ANSA, la tragedia si sarebbe consumata nel primo pomeriggio presso un agriturismo. Il piccolo, di origini tedesche, si trovava nella struttura in vacanza con i genitori e il fratello minore.

A quanto si apprende, la vittima sarebbe improvvisamente caduta dalle scale, urtando contro un manufatto in vetro che, in seguito all’impatto, si sarebbe infranto.

I pezzi di vetro, quindi, pare abbiano provocato profonde ferite al collo del bimbo che, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, è deceduto a causa della gravità dei traumi riportati.

Nel momento in cui si è verificato l’incidente, il personale della struttura ha rapidamente provveduto a contattare il 118. Sul posto, si sono recati un’automedica da Peccioli e della Misericordia di Terricciola e anche l’elisoccorso Pegaso 2 per provvedere al trasferimento presso l’ospedale Meyer di Firenze.

Nonostante i tentativi perpetrati dai paramedici, non è stato possibile salvare la vita del piccolo.

Morto un bambino a Peccioli: dinamica

La giovanissima vittima protagonista dell’incidente avvenuto presso l’agriturismo di Peccioli, in provincia di Pisa, aveva appena 4 anni. In un primo momento, era stato indicato che il bambino avesse circa 10 anni e che fosse morto per un arresto cardiaco insorto dopo una rovinosa caduta dalle scale.

Successivamente, invece, l’età è stata rettificata ed è stato confermato che il bimbo avesse 4 anni e non 10 mentre la morte è avvenuta per dissanguamento.

Repubblica, inoltre, ha segnalato che l’incidente si è verificato intorno alle ore 13:00 di domenica 29 maggio e ha precisato che, al momento del fatale sinistro, il piccolo si trovava da solo nella sua camera quando i genitori sono accorsi, attirati dai lamenti del figlio.

Le forze dell’ordine stanno indagando al fine di verificare l’esatta dinamica dell’accaduto.