Il grave incidente stradale ha coinvolto un ragazzo di 25 anni: lo schianto in moto la sera di Pasquetta in tangenziale a Milano

Nel corso della serata di ieri, nel giorno di Pasquetta, si è verificato un pericoloso incidente stradale sulla tangenziale Nord di Milano. Un ragazzo di 25 anni ha perso il controllo in maniera autonoma della motocicletta che stava guidando ed è scivolato a terra. Il giovane è stato accompagnato in ambulanza in ospedale con un trauma cranico.

Incidente a Pasquetta, schianto in moto: la dinamica del sinistro

Erano circa le ore 21 della serata di lunedì 1 aprile, quando un ragazzo di 25 anni ha perso il controllo della sua motocicletta ed è finito a terra sulla tangenziale Nord di Milano, in direzione Cinisello Balsamo. Secondo le prime informazioni, pare che nessun altro veicolo sia rimasto coinvolto nello scontro: il giovane è caduto da solo. Resta ora da comprendere il motivo per il quale il ragazzo sia scivolato sull’asfalto.

Incidente a Pasquetta, schianto in moto: i soccorsi

Sul posto, sono immediatamente giunti i medici del 118 che si sono occupati di fornire le prime cure al ragazzo. In un secondo momento, il 25enne è stato accompagnato in ambulanza all’ospedale, dove è entrato in codice rosso. Il ragazzo ha riportato delle gravi ferite e un trauma cranico: dovrà restare in osservazione.