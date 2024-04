Un grave episodio è avvenuto nella stazione di Sarzana, in provincia di La Spezia, dove un ragazzo di soli 16 anni ha preso di mira un clochard, colpendolo con una spranga di ferro. Questo gesto ha portato all’apertura di un’indagine per tentato omicidio nei confronti del giovane.

Ricostruzione dei fatti

Il compito di ricostruire la dinamica di questo violento episodio è stato affidato ai carabinieri, che stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le prove disponibili. Secondo quanto raccontato dal sedicenne, l’aggressione sarebbe avvenuta durante un alterco in cui il ragazzo avrebbe temuto per la propria incolumità, pensando che il clochard potesse estrarre un’arma da tasca. Di conseguenza, avrebbe reagito colpendolo in pieno volto con una spranga di ferro che aveva recuperato poco prima.

Intervento dei soccorsi

Fortunatamente, alcuni testimoni hanno prontamente chiamato i soccorsi, consentendo un tempestivo intervento. Il ragazzo è stato quindi prelevato dai carabinieri e portato in caserma, dove ha rilasciato dichiarazioni spontanee alla presenza dei genitori e degli avvocati. Nel frattempo, il clochard ferito è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale, dove non è stato riscontrato un pericolo immediato per la sua vita. Nel frattempo, il giovane è stato lasciato in libertà.

Utilizzo delle prove

Le numerose telecamere presenti nella zona dell’aggressione saranno di fondamentale importanza per chiarire pienamente i fatti e determinare le responsabilità. L’analisi delle registrazioni potrà fornire dettagli cruciali sulla dinamica dell’aggressione e sull’eventuale premeditazione dell’atto compiuto dal ragazzo.