Nella mattinata di lunedì 1° aprile, l’autostrada A23 è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia a causa di una frana che si è verificata nel territorio del comune di Amaro. Questo evento è stato causato dalle intense piogge che hanno colpito la zona nelle ultime ore, rendendo pericolosa la circolazione.

Lavori di soccorso e rimozione

Sul luogo della frana hanno operato vigili del fuoco e pattuglie della Polizia Stradale. La carreggiata è stata invasa da detriti rocciosi e massi, che hanno bloccato tre veicoli ma fortunatamente non hanno provocato feriti. Le operazioni di soccorso sono state condotte per assicurarsi che non ci fossero persone intrappolate nei veicoli coinvolti.

Riapertura con senso unico di marcia

Dopo ore di lavoro per la rimozione dei detriti e la messa in sicurezza della zona, l’autostrada è stata riaperta al traffico solo nel pomeriggio, intorno alle 17. La circolazione è stata ripristinata con un senso unico di marcia per corsia, permettendo il transito dei veicoli solo in direzione Udine, mediante l’attivazione di una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta. Le previsioni meteo indicano probabili piogge intense nella fascia orientale, con possibile formazione di temporali. Si prevede anche una diminuzione della quota neve nel corso della serata. È importante prestare attenzione agli avvisi delle autorità competenti e adottare le precauzioni necessarie in caso di condizioni meteorologiche avverse.