Incidente sul lavoro: 45enne morto cadendo da un tetto di un capannone

Ennesimo incidente sul lavoro: un uomo di 45 anni è morto dopo essere caduto da un tetto di un capannone in località Pianoia, nella campagne di Monticchiello (Siena).

Tragedia sul lavoro questa mattina in provincia di Siena. Un uomo di 45 anni, tra i proprietari di una nota azienda agricola, è morto dopo essere caduto da un altezza di circa sei metri. L’uomo stava infatti riparando il tetto di un capannone quando, secondo le prime ricostruzioni, la copertura avrebbe ceduto improvvisamente, per cause ancora da accertare. Il fatto è accaduto in località Pianoia, a Monticchiello, una frazione del comune di Pienza.

Il corpo del 45enne ritrovato dai familiari

A ritrovare il corpo senza vita dell’uomo sono stati i familiari che hanno subito chiamato i soccorsi che però non hanno potuto far altro che constatate il decesso dell’uomo. La pm di Siena Elisa Vieri ha disposto l’ispezione cadaverica sul corpo del 45enne. Secondo le prime ricostruzioni, la morte dell’uomo sarebbe avvenuta qualche ora prima che i suoi familiari lo trovassero. Si indaga per capire se l’uomo è caduto accidentalmente o se invece, più probabilmente, il tetto ha ceduto improvvisamente.