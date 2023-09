Al bordo della Ford Fiesta che si è capovolta c'erano in totale sei persone

A pochissime ore dal terrificante incidente stradale che ha sconvolto Cagliari, le autorità locali hanno confermato le generalità dei quattro giovanissimi ragazzi che hanno perso la vita nella tragedia.

Chi sono i quattro ragazzi morti nell’incidente a Cagliari del 10 settembre

Il sinistro è avvenuto alle prime luci dell’alba: a bordo dell’autovettura che si è ribaltata c’erano un totale di sei passeggeri, tutti giovanissimi, diretti a Quartu Sant’Elena con la loro Ford Fiesta.

L’auto coinvolta nell’incidente avrebbe perso il controllo all’altezza dello svincolo per l’Asse Mediano, probabilmente nel tentativo di imboccare la bretella stradale: il mezzo ha così prima urtato un marciapiede all’altezza del civico 197 e successivamente ha colpito un muretto, ribaltandosi su sé stessa.

Nello schianto hanno perso la vita Najibe Zaher, di 19 anni, Alessandro Sanna, di 19 anni, Simone Picci, di 20 anni e infine Giorgia Banchero di 24 anni.

Altri due feriti nell’incidente

Le altre due persone all’interno dell’abitacolo al momento dello schianto erano due coetanei, Alessandro Sainas e Manuel Incostante, entrambi di 19 anni: i due sono stati trasportati d’urgenza al più vicino ospedale, in codice rosso, ma non sarebbero a quanto pare in pericolo di vita. Al momento dell’incidente, il gruppo stava tornando da un locale dove i membri avevano passato una serata.