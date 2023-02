Incidente mortale a Valduggia ed auto sotto un ponte, muore un ragazzo

Tragedia della strada in Piemonte e terribile incidente purtroppo con esito mortale a Valduggia: un’auto finisce sotto un ponte e muore un ragazzo.

Da quanto si apprende in queste ore nel corso della notte appena trascorsa, quella fra venerdì 3 e sabato 4 febbraio, la vettura della vittima è precipitata fin dentro un torrente nel centro del Vercellese ed ha impattato con violenza sul fondo, uccidendo l’occupante.

Auto sotto un ponte, muore un ragazzo

I dati sul terribile sinistro sono molto frammentati ed i soccorritori hanno operato per ore allo scopo di provare a salvare l’uomo e recuperare il veicolo.

Quello che è dato sapere è che stanotte a Valduggia è morto un ragazzo. La tragedia si è consumata nella notte in Valsesia. Per la precisione tutto sarebbe accaduto intorno alle 4.30. In quelle circostanze un’auto su cui viaggiava un uomo tra i 25 e 30 anni è uscita di strada per cause che sono al vaglio degli operanti finendo nel torrente a Valduggia.

L’arrivo dei soccorritori, del 115 e della polizia

Per l’automobilista on c’è stato più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero del mezzo e l’ambulanza del 118. Sul luogo del sinistro è giunta a razzo anche la Polizia stradale di Varallo per i rilievi del caso. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, con i media territoriali che spiegano come son sia ancora stato reso noto il nome della vittima.