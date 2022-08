Lamezia Terme, auto finisce in un torrente: è morto un giovane

Un ragazzo di cui non sono ancora state fornite le generalità è morto oggi a Lamezia Terme, dopo che la sua auto è finita in un torrente

L’incidente mortale è avvenuto nella giornata di oggi, mercoledì 24 agosto, in via Salvatore Raffaele a Lamezia Terme. L’auto del ragazzo è finita in un torrente nel paese in provincia di Catanzaro, in Calabria.

Lamezia Terme, morto un ragazzo: la sua auto era finita in un torrente

La dinamica del’incidente rimane ancora tutta da chiarire. Per cause ancora da accertare l’auto guidata dal ragazzo, una Opel Corsa, è improvvisamente uscita di strada, prima di precipitare in un torrente e ribaltarsi. Al momento non sembra che siano stati coinvolti altri veicoli.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso del ragazzo

Sul posto sono giunti i medici del Suem 118 e i Vigili del Fuoco che, con l’aiuto di un’autogrù, hanno provveduto a recuperare l’automobile dal torrente.

Il corpo del ragazzo, probabilmente morto sul colpo, è stato estratto a fatica dalle lamiere della Opel distrutta. Per il giovane non c’era ormai più nulla da fare: i sanitari hanno solamente potuto dichiarare il decesso. La Polizia di Stato e i Carabinieri stanno lavorando alacremente per determinare l’esatta dinamica del sinistro.