Davide Ferrerio in fin di vita per uno scambio di persona

Nessuno sguardo insistente ad alcuna ragazza e nessuna interazione: il 20enne Davide Ferrerio ridotto in fin di vita per uno scambio di persona

Lo hanno confermato gli inquirenti in queste ore: Davide Ferrerio è in fin di vita per uno scambio di persona e il giovane tifoso del Bologna pestato a Crotone non c’entrava nulla con la “vendetta” di Nicolò Passalacqua. Ma cosa significa? Che al di là del fatto che un pestaggio è e resta tale, cioè un crimine, anche quando si hanno delle “ragioni” per effettuarlo, quello che aveva subito il 20enne era davvero fuori contesto.

Lo era perché Passalacqua ha praticamente intercettato la persona sbagliata.

Davide in fin di vita per un “equivoco”

La Procura della Repubblica e la Squadra Mobile di Crotone che hanno arrestato il picchiatore hanno accertato che l’equivoco c’è stato. Lo hanno fatto grazie alle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza ed ai cellulari dei soggetti coinvolti. Davide non aveva mai interagito con la ragazzina nel nome della quale Passalacqua era scattato in caccia e Davide non conosceva il suo aggressore.

Il soggetto numero tre e lo scambio

Semplicemente Passalacqua stava cercando un uomo che, tramite social, aveva dato appuntamento ad una sua amica minorenne. Solo che ci sarebbe stato un terzo soggetto che per sviare l’attenzione di Passalacqua dal suo vero bersaglio aveva messo in mezzo Davide. Il 20enne era a via Vittorio Veneto, Passalacqua era con la famiglia della minorenne da “vendicare” e in cerca di un 31enne che l’aveva importunata su social e il terzo soggetto avrebbe fatto in modo che il futuro arrestato credesse che il suo “rivale” era Davide, inducendolo ad aggredirlo e spedirlo in coma.