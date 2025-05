Incidente mortale in cantiere: indagini in corso a Russi

Incidente mortale in cantiere: indagini in corso a Russi

La tragedia di un operaio a Russi

Un tragico incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Russi, in provincia di Ravenna, dove un operaio di 48 anni di origine marocchina è deceduto dopo otto giorni di agonia. L’incidente è avvenuto il 28 aprile scorso, quando l’uomo, mentre lavorava su un cantiere edile, è caduto da un’altezza considerevole, riportando gravi ferite, tra cui un trauma cranico che si è rivelato fatale.

La notizia ha suscitato un’ondata di indignazione e preoccupazione riguardo alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le indagini e le responsabilità

In seguito all’incidente, la Procura di Ravenna ha avviato un’inchiesta, inizialmente aperta per lesioni aggravate, che è stata successivamente riqualificata in omicidio colposo aggravato. Al momento, una persona risulta indagata a piede libero. Le autorità stanno esaminando le circostanze che hanno portato alla caduta dell’operaio, cercando di determinare se fossero state rispettate le normative di sicurezza sul lavoro. In particolare, si sta indagando se l’operaio indossasse un’imbracatura o altri dispositivi di protezione al momento dell’incidente, ma le prime verifiche sembrano escludere questa possibilità.

Dettagli dell’incidente

Secondo le ricostruzioni, l’operaio si trovava sul tetto di una palazzina in costruzione, dove era stata stesa una guaina. Per evitare che la guaina si avvallasse, erano state posizionate delle stecche in corrispondenza dei lucernari. Tuttavia, l’uomo potrebbe essere caduto nel buco creato da queste stecche, o aver erroneamente confidato nella loro capacità di sostenere il suo peso. Dopo un volo di alcuni metri, è ricaduto al suolo, riportando ferite gravissime che hanno portato al suo decesso. La Procura ha disposto il sequestro del piano di lavoro dal quale è avvenuta la caduta, mentre gli ispettori della Medicina del Lavoro dell’Ausl Romagna sono intervenuti per effettuare le necessarie verifiche.